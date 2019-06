L'aéroport de Charleroi poursuit son développement

Brussels South Charleroi Airport entame le processus de développement de ses infrastructures. Alors que l’aéroport connait une croissance forte et continue, une étude a été lancée afin de répondre aux exigences du plan de développement à moyen (2021-2025) et long terme (2025-2035). La société AERTEC a été sélectionnée pour effectuer l’étude en question et analyser l’ensemble des points permettant la poursuite du développement de l’aéroport.

Les travaux d’allongement de la piste de 2550 mètres à 3200 mètres sont en cours ainsi que l’extension des surfaces commerciales (une surface dédiée à la restauration de 1000 m2, une terrasse de 370 m2, un lounge de 200 m2 et une nouvelle zone commerciale de 1200 m2 à l’horizon 2020). L’aéroport souhaite désormais voir plus loin et repenser son infrastructure, notamment dans le cadre d’une diversification de ses activités aujourd’hui largement orientées vers le trafic low cost moyen-courrier.