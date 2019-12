L'aéroport de Budapest franchit les 16 millions de passagers

L'aéroport de Budapest s'affirme désormais comme l'une des principales porte d'entrée d'Europe Centrale et de l'Est. La plate-forme vient de franchir les 16 millions de passagers traités depuis le début de l'année 2019. Cela représente une hausse de 9 % par rapport à 2018 et un bond de 63 % par rapport à 2015. Une dynamique qui doit beaucoup à deux compagnies aériennes low cost : WizzAir et Ryanair. La première se déploie désormais sur plus de 60 destinations. Certaines sont en concurrence avec celles desservies par Ryanair mais le réseau de cette dernière vient globalement enrichir le réseau de l'aéroport de Budapest qui totalise désormais 200 destinations, là encore une progression de 16 % en 2019 et seize nouvelles destinations sont annoncées pour 2020. Le développement sur le moyen-courrier, qui doit beaucoup à WizzAir, s'accompagne désormais d'une croissance sur le long-courrier avec désormais onze destinations au départ de l'aéroport de Budapest dont cinq avec la Chine : Pékin (Air China), Chongqing (Hainan Airlines) ainsi que Shanghai, Chengdu et Xi'an (l'un des centres de l'industrie aéronautique chinoise) desservies par Shanghai Airlines. Du côté de l'Amérique du Nord, seule American Airlines s'est lancée avec Philadelphie et Chicago arrivera en 2020.