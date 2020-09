L'armée suisse choisit l'Indago 3

Contrat.

Armasuisse a notifié à Lockheed Martin un contrat visant à doter les forces armées du pays de drones Indago 3. Le contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, comprend également des pièces de rechange, la formation et le soutien technique de l'armée suisse. Le nombre de systèmes commandés n'a pas été précisé. Les premières livraisons débuteront en fin d'année.



Reconnaissance.

Le quadricoptère viendra ainsi renforcer les moyens des forces suisses dans la conduite de missions de reconnaissance et plus largement d'opérations ISR (renseignement, surveillance, reconnaissance). L'Indago 3 pourra ainsi être mis en œuvre pour l'observation des zones complexes, permettant de garantir la discrétion de la mission et de garder les soldats suisses à couvert.



Collaboration.

Dans le cadre de ce contrat, Lockheed Martin sera amené à collaborer avec la société Silvus Technologies, qui fournira les radios embarquées. L'industriel américain devra par ailleurs modifier les Indago 3 afin qu'ils emportent un transpondeur « sense and avoid » et intégrer un logiciel sur la station sol permettant d'accéder à des données sur la typologie des terrains suisse et par la même des mesures de geofencing.