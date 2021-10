L'armée de l'air suédoise se prépare à la réception de ses premiers Gripen E

L'escadron F7 à Skaraborg recevra les premiers Gripen E

La Svenska flygvapnet ou l'armée de l'air suédoise a récemment annoncé que l'escadre F7 de Skaraborg serait la première unité de l'armée de l'air suédoise à recevoir le Gripen E. Les essais en vol et les préparatifs se poursuivent en parallèle au sein des armées de l'air suédoise et brésilienne et chez Saab afin de garantir une introduction efficace et sans heurts de l'avion.

4 avions pour le Brésil, 2 pour la Suède

Le programme d'essais se déroule comme prévu et avance à plein régime. La phase de livraison des premiers Gripen E, quatre pour le Brésil et deux pour la Suède, débutera avant la fin de l'année. La phase de livraison comprend une série de processus complexes ainsi que des activités de transfert avec les autorités et les clients. "Dans un environnement géopolitique qui se détériore, l'armée de l'air doit rester pertinente dans la défense aérienne de la Suède, y compris à l'avenir. Les capacités accrues du Gripen Jas 39 E garantissent la pertinence future et rendent une grande armée de l'air encore meilleure. Le Gripen E nous donne une longueur d'avance, plus dangereuse, et pose plus de problèmes à nos adversaires, a déclaré Carl-Johan Edström, chef de l'armée de l'air suédoise, lors de l'annonce.

Essais de différentes configurations...

La livraison se rapprochant de plus en plus et l'enveloppe de vol s'élargissant continuellement, les essais en vol sont désormais dans une phase intense avec neuf appareils prêts et d'autres à venir avant la fin de l'année. Actuellement, des essais avec différentes configurations sont menés avec des Gripen E à la fois d'essais et de série, avec différentes configurations air-air aussi bien que des configurations d'attaque et de reconnaissance.

...Et de systèmes de guerre électronique

En parallèle, les essais des systèmes tactiques ne sont pas négligés. Outre les tests de capteurs individuels, principalement axés sur les radars et les systèmes de guerre électronique, la collaboration et la fusion entre tous les capteurs, l'aide à la décision et la présentation sont également testées. Par la suite, les travaux de vérification des armes et des charges externes seront intensifiés, ce qui impliquera un certain nombre de campagnes d'essai annuelles sur le champ de tir de Vidsel, dans le nord de la Suède.