L'Armée de l'Air et de l'Espace perçoit son premier Mirage 2000D rénové

Dassault Aviation.

L'Armée de l'Air et de l'Espace a annoncé avoir réceptionné le 7 janvier dernier son premier Mirage 2000D rénové. Portant le numéro 639, l'appareil a rejoint la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, après être passé dans les usines de Dassault Aviation, en charge de la modernisation des appareils. Un passage à l'AIA (atelier industriel de l'aéronautique) de Clermont-Ferrand a également eu lieu avant que l'appareil rejoigne la BA118.



Loi de programmation militaire.

La modernisation de 55 Mirage 2000D de l'Armée de l'Air et de l'Espace (AAE) a été sanctuarisée par la LPM 2019-2025. Sous maitrise d'oeuvre de la DGA, les kits de modernisation sont produits par Dassault Aviation. Ces derniers permettront « de doter le Mirage 2000D de capacités air-sol et air-air améliorées, ainsi que d'un système de navigation et d'attaque complémentaire, tactile et centralisé, qui facilitera le dialogue entre l'homme et la machine », rapporte l'AAE. La modernisation des chasseurs permettra d'accompagner la montée de puissance du Rafale tout en garantissant les capacités opérationnelles des forces. L'objectif est également de respecter le format de l'aviation de chasse prévu par le livre blanc 2013, fixé à 225 avions de combat.

Dans ce sens la première notification de commande par la DGA auprès de Dassault Aviation et MBDA (pour le système d'armes) remonte à juillet 2016. Il est prévu qu'une dizaine d'appareils soit modernisée chaque année. Un léger retard a été rencontré sur ce premier appareil, puisque la livraison était initialement attendue pour 2020. « Ce nouveau standard du M2000D va maintenant, et durant près d'un an, subit des essais et expérimentations étatiques afin de pouvoir être déclaré opérationnel. […] L'ambition est ainsi de pouvoir déployer, en opération, le M2000D rénové au cours de l'année 2022, après une période d'appropriation au sein des unités de la 3e escadre de chasse », ajoute le Ministère des Armées.



Modernisations.

Le Mirage 2000D a d'ores et déjà connu des améliorations techniques au fil du temps, lesquelles lui ont notamment permis de se doter de la nacelle d'écoute électromagnétique Astac, permettant de lui conférer des capacités avancées pour les missions de renseignement. « Initié en 2011, un plan de mise en cohérence capacitaire permet d'ores et déjà à l'Armée de l'Air de disposer d'une flotte homogène de 55 appareils », explique le MinArm. Les chasseurs ayant bénéficié de ce premier plan de modernisation disposent ainsi tous de la liaison 16, de postes radio VHF-FM ou encore du système de transmission vidéo Rover.

Sur le plan de l'armement, les Mirage 2000D sont tous équipés de bombes guidées GPS/laser, à l'instar de la GBU-49. « Enfin, face à la numérisation accrue de l'appui aérien, le système de communication aéroterrestre de restitution, d'acquisition et de bibliothèque embarqué évolutif (Scarabée) est amélioré pour compléter le système de navigation et d'attaque (SNA) du Mirage 2000D », complète l'AAE. Concernant les 55 appareils en chantier de modernisation, les missiles air-air Magic II employés pour l'autoprotection de l'appareil seront remplacés par les Mica IR de MBDA, un « canon DEFA 550 F3 dans un pod monté au point de fuselage latéral avant gauche de l'avion » sera également intégré, détaille l'AAE. Ces canons 30 mm proviennent d'anciens Mirage F-1.

L'objectif est ainsi de pouvoir renforcer les capacités du Mirage 2000D dans la conduite de missions de Close Air Support, également nommées appui aérien rapproché. Le Mica viendra compléter la gamme d'armement du Mirage 2000D, et notamment le missile de croisière Scalp, conçu pour les frappes air-sol, mission principale de l'appareil. Grâce à l'ensemble de ces rénovations, la durée de vie du Mirage 2000D devrait être prolongée afin que les appareils restent en service jusqu'en 2030.