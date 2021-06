L'Armée de l'Air conservera une cinquantaine d'Alpha Jet après 2023

53 Alpha Jet vont faire du rab

C’est une surprise : malgré les apports du Pilatus PC-21, dont 9 nouveaux exemplaires ont été acquis il y a quelques jours, le nombre d’Alpha Jet dans l’Armée de l’Air et de l'Espace va rester encore important. Dans les plans actuels, l’état-major de l’Arrmée de l’Air a décidé de conserver encore 53 appareils après avoir terminé, en 2023, le plan Mentor 1 qui doit remplacer les derniers Alpha Jet utilisés à Cazaux pour la transition opérationnelle par un surcroît de Pilatus PC-21.

Pas d'externalisation des missions "agressors"

Le reliquat d’Alpha Jet restera affecté à deux utilisateurs : à l’escadron Côte d’Or de Cazaux, en charge de la mission "agressors", et de la Patrouille de France (PAF), qui conserve en croisière 12 appareils (dont 8 en vol et un à deux appareils en plus en meeting). La date-butoir de potentiel de ces appareils n’est pas finement connue, d’autant plus que les vols de la PAF usent plus les ailes que les autres utilisateurs. Le volume d’appareils conservé laisse, a priori, peu de possibilités de faire plus appel à des sociétés privées pour la mission "agressors". Là où l'Armée de l'Air et de l'Espace semblait avoir évolué pour faire plus de part au privé. La réflexion en cours depuis plusieurs mois a finalement été tranchée en faveur du maintien de l'Alpha Jet.

Remplacement des Grob 120 et Cirrus

En début d’année, l’Armée de l’Air et de l'Espace dénombrait encore 80 Alpha Jet, à comparer à 89 en 2015. L’autre gros sujet en matière de formation sera le lancement de la consultation pour Mentor 2, qui vise à remplacer deux types d’appareils externalisés, les 18 Grob 120 et 17 Cirrus par un seul. Le seul type d’appareil évoqué publiquement jusqu’à maintenant est le Pilatus PC-9 mais tout dépendra évidemment de ce qu’en dira le texte du marché qui n’est pas encore paru. Il est probable que sur cette flotte peu sensible, l’Armée de l’Air et de l'Espace laissera de la place aux acteurs privés pour la gestion de flotte comme ils le font déjà sur les Grob, Cirrus et PC-21.