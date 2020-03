L'Arabie Saoudite dévoile un drone Male

Système de contrôle de vol.

Uavos a annoncé début mars s'être associé à la KACST (la King Abudulaziz City for Science and Technology) afin de faire émerger de nouvelles solutions dans le domaine des drones. Les deux partenaires ont allié leur savoir-faire et leurs ressources en R&D afin de mettre au point de nouveaux systèmes de contrôle de vol. Le système final a été intégré au sein d'un drone Male. Le Saker-1B est ainsi le résultat de plusieurs mois de collaboration.

Essais.

Avant de présenter ce système complet, les deux partenaires ont conduit de nombreux essais, permettant ainsi de valider notamment les aspects sécuritaires. Ainsi 500 heures d'essais, de jour et de nuit, ont été conduites pour expérimenter les systèmes embarqués. Par ailleurs, plus de 1 000 heures de tests ont été consacrées aux phases de décollage et d'atterrissage de l'aéronef. Dans le cadre de ces essais, qui ont été menés en Arabie Saoudite, le plus long vol réalisé par le Saker-1B a été de 19 heures. Il dispose par ailleurs d'une masse maximale au décollage de 1 000 kg.