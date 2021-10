Lancement du projet Space Data Marketplace

Consortium de dix entreprises françaises et européennes

Le projet Space Data Marketplace a été lancé le 30 septembre par un consortium de dix entreprises françaises et européennes de l’industrie du spatial et de l’économie de la donnée.

Porté par la société parisienne Dawex (créée en 2015 pour la fourniture de plateformes d’échanges de données), il rassemble Airbus Defence and Space, Dassault Systèmes, Thales Alenia Space, Geoflex, VisioTerra, namR, Altametris, Murmuration et Occitanie Data.

L’initiative est soutenue par le plan France Relance et le Cnes.

Une place d’échange de la donnée spatiale

« La mission de Space Data Marketplace est de démocratiser la donnée et de créer de la valeur dans le spatial en France, en Europe et au-delà, explique Laurent Lafaye, co-directeur général de Dawex. L’objectif est de développer des cas d’usage autour de nombreux domaines, dont celui de la ville, de l’habitat, de l’environnement, de la mobilité et des infrastructures, et tout ceci dans un cadre de confiance et d’éthique sur les données ».

Le projet repose d’une part sur une technologie d’échange de données qui simplifie et fluidifie la circulation des données et l’accès aux services associés, et d’autre part sur le développement d’applications dans le domaine de l’analyse d’images satellitaires, de la simulation et de la 3D.

Générer de nouvelles opportunités

Space Data Marketplace se présente ainsi comme « le point de rencontre pour l’industrie spatiale et toutes les organisations de nombreux secteurs montrant un intérêt croissant pour l’exploitation des données spatiales. Réunissant la technologie la plus sophistiquée et des entreprises leaders au sein du consortium, Space Data Marketplace est l’espace de confiance pour l’échange et le partage de données spatiales entre les acteurs économiques, institutions et organisations publiques. Cet environnement favorise la création de solides partenariats pour démultiplier la créativité, générer de nouvelles opportunités, et ainsi contribuer au développement de l’industrie spatiale.

Ainsi, toujours selon Space Data Marketplace, les données spatiales regorgeant d’informations essentielles trouveront « de nombreux usages dans de multiples secteurs d’activité. Démocratiser l’accès aux données spatiales permettra d’accélérer l’innovation et la création de valeur au sein d’un écosystème élargi, contribuant directement à l’essor de l’industrie spatiale ».