L'amiral Eric Chaperon rejoint Thales

Aide de camp du secrétaire d'Etat à la Défense

Le nouveau conseiller Défense Marine du groupe Thales était depuis septembre 2017 représentant militaire français auprès de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à Bruxelles après avoir exercé pendant un an la fonction d’adjoint au sous-chef d’état-major «opérations » et d’officier général « défense et sécurité » de l’état-major des armées. Issu de la promotion 1980 de l'Ecole navale, le vice-amiral d'escadre Eric Chaperon sert à bord du porte-hélicoptères « Jeanne d’Arc » avant d'exercer la fonction d’officier canonnier à bord des avisos « premier-maître l’Her » (à Toulon) et « commandant Blaison » (déployé dans l’océan Pacifique). En 1986, il commande le navire école « Lynx » à Brest et sert sur plusieurs bâtiments avant d’exercer de 1991 à 1993 comme aide de camp du secrétaire d’État à la défense.

Emplois opérationnels au sein de la force d'action navale

Il rejoint ensuite le service d’information et de relations publiques (SIRPA) du ministère de la Défense. Durant cette affectation, il effectue une mission de six mois à Sarajevo en qualité de porte-parole du général commandant la FORPRONU. Eric Chaperon commande l’aviso « Amyot d’Inville » de 1995 à 1996, puis est affecté à la division « opérations » de l’état-major de la marine à Paris. Il est breveté du collège interarmées de défense en 1999. Il occupe différents emplois opérationnels au sein de la force d’action navale (FAN) de 1999 à 2006, dont celui de la frégate anti-aérienne «Cassard », avant d’être affecté à la division « emploi des forces » de l’état-major des armées de 2006 à 2009. Ses responsabilités concernent principalement la gestion des crises, les forces spéciales, les opérations d’information et l’amphibie.

Retour en Etat-Major

Eric Chaperon intègre la 115ème session du collège de défense de l’OTAN à Rome le 1er septembre 2009. De retour à l’état-major des armées en février 2010, il occupe dans un premier temps la fonction d’adjoint au chef de la division « Emploi » puis de chargé d’études à la division « Études, synthèse, management général » avant de prendre la tête de la division « organisations internationales » le 1er août 2012. De 2013 à 2016, il commande la force aéromaritime de réaction rapide française. Durant cette période, il dirige notamment deux déploiements du groupe aéronaval en océan Indien dans le cadre des opérations Bois Belleau et Arromanches.