L'Allemagne réceptionne son premier NH90 Sea Lion

Le processus de remplacement des Sea King Mk41 de la Marine allemande est désormais entré dans une phase très concrète avec la livraison par Airbus Helicopters du premier des 18 NH90 Sea Lion commandés en juin 2015 au BAAINBw ou pour faire plus long l'Office fédéral des équipements, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr (vous arrivez toujours à suivre les gars/ndlr). Une fois validé, le NH90 pourra rejoindre la Marine allemande. Deux autres NH90 Sea Lion seront livrés d'ici à la fin de cette année, les quinze suivants s'échelonneront jusqu'à la fin 2022. Airbus Helicopters n'a pas fini de livrer du NH90 au BAAINBw puisque l'Allemagne a également décidé de prendre le NH90 pour remplacer ses 22 Sea Lynx Mk88A qui ont près de 40 années de bons et loyaux services derrière eux. Si le NH90 Sea Lion servira aux missions de transport de troupes et matériels, de recherche et sauvetage, le deuxième lot sera de la version embarquée NHF lutte anti sous-marine proche de celle du Caïman. Le remplacement des Sea Lynx doit débuter en 2025.