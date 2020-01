L'Airbus BelugaXL entre en service

Le BelugaXL est entré en service le 9 janvier, date de son premier vol opérationnel. Propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent 700, l'Airbus BelugaXL est un dérivé de l'A330-200 Fret. Avec 63 mètres de long et un diamètre de fuselage de 8 mètres, le BelugaXL possède la plus grande section de soute de tous les avions cargo existants dans le monde, rappelle Airbus (Bonne année 2020 Lois/ndlr). Cet avion dédié au fret hors norme peut transporter la voilure complète d'un Airbus A350 XWB comparativement au BelugaST qui ne peut transporter qu'une demi-voilure. Avec une charge utile maximale de 51 tonnes, l'Airbus BelugaXL dispose d'un rayon d'action de 4 000 km (2 200 nm). Il donne au constructeur européen "une capacité de transport supplémentaire de 30 % pour soutenir la montée en cadence en cours de la production des programmes d'avions civils". L'appareil est le premier de six appareils à entrer en service aux côtés de ses prédécesseurs BelugaST, dérivés de l'Airbus A300. Lancé en novembre 2014, le BelugaXL a obtenu sa certification de type de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) en novembre 2019, à la suite d'une campagne d'essais en vol intensive au cours de laquelle l’appareil a effectué plus de 200 essais en vol, totalisant plus de 700 heures de vol.