L'Airbus A400M obtient la certification vol automatique à basse altitude

150 m d'altitude

L'Airbus A400M a franchi une nouvelle étape décisive. L'appareil a reçu la certification de capacité de vol automatique à basse altitude, offrant une capacité unique dans sa catégorie pour un avion de transport militaire. La campagne de certification, réalisée en avril au-dessus des Pyrénées et du centre de la France, a impliqué des opérations réalisées jusqu’à 500 pieds (152 m environ), avec différents types de missions.

VFR puis IFR

Cette première phase de certification concerne les opérations de vol VFR, c’est-à-dire avec visibilité pour l’équipage. Une deuxième phase comprenant des conditions de vol aux instruments, IFR et en conséquence sans visibilité, devrait aboutir à une certification au deuxième trimestre 2021. Inhérent au monde des avions de chasse et en tant que capacité unique pour un avion de transport militaire, les vols automatiques à basse altitude rendent l’avion moins détectable dans les zones hostiles et moins sensible aux menaces.