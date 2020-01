L'Airbus A321neo sera aussi assemblé à Toulouse

Le site d'Airbus à Toulouse accueillera bien une chaîne d'assemblage pour l'A321neo. Jusqu'à présent ce modèle de la famille A320neo n'était assemblé qu'à Hambourg. "Après six mois d'étude, le Comité Européen Airbus a confirmé la création d'une chaîne d'assemblage final des A321neo sur le site Jean-Luc Lagardère à Toulouse", se félicite le syndicat CFE-CGC qui poursuit : "cette nouvelle chaîne d'assemblage modernisée permettra d'augmenter les capacités de production des Airbus A321neo". La CFE-CGC indique que ses représentants interviendront "dans les prochaines semaines, auprès de la direction pour obtenir des perspectives sur de nouveaux emplois et des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de montée en cadences". De son côté, Airbus indique que le site sera opérationnel d'ici le milieu de l'année 2022. "Afin d'optimiser les flux industriels, nous avons décidé d'augmenter notre capacité de production de l'A321neo tout en créant une chaîne d'assemblage de nouvelle génération à Toulouse", souligne Michael Schoellhorn, directeur général délégué d'Airbus. L'A321neo se vend mieux que son prédécesseur, l'A321ceo. A la fin décembre 2019, le premier totalisait 3 255 ventes contre 1 791 pour le premier, soit pratiquement deux fois plus. Et l'A321neo n'est pas loin de faire jeu égal avec l'A320neo puisque seulement 600 ventes les séparent. Le différentiel était beaucoup plus important entre A321ceo et A320ceo : 1 791 et 4 770 respectivement.