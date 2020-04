L'Air Force teste de nouveaux systèmes anti-drones

Evaluer des matériels.

L'US Air Force, et plus spécifiquement l'Air Force Research Laboratory, va mener une expérimentation de 12 mois afin d'évaluer différents systèmes de lutte anti-drones. Tous ont un point commun : ils s'articulent autour de systèmes à énergie dirigée, permettant de détruire et neutraliser les drones hostiles. Cette expérimentation fait suite à une première évaluation remontant à 2018 qui visait à mettre en œuvre des systèmes à énergie dirigée.



Solutions industrielles.

Au total, cinq solutions devraient être évaluées. L'Air Force Research Laboratory (AFRL) a annoncé que parmi ces systèmes figuraient ainsi le HELWS (énergie laser) et le PHASER (micro-ondes), tous deux développés par Raytheon. Mais une solution maison sera également évaluée, le système THOR (Tactical High Power Operational Responder), entièrement développé par l'Air Force Research Laboratory. « THOR, avec sa technologie de neutralisation électronique permet de faire face à un essaim de drones très rapidement. Cette capacité représenterait un atout majeur pour nos combattants et la défense de notre pays », ajoute l'AFRL.