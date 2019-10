L’Académie des Sciences récompense l’équipe du satellite Microscope

Le prix Servant 2019 de l’Académie des Sciences, décerné tous les deux ans depuis 1952, alternativement dans le domaine des sciences mathématiques et des sciences physiques, est décerné à Pierre Touboul, ancien directeur de la branche physique de l’Onera et principal investigateur de la mission Microscope, et son collègue Manuel Rodrigues, chef du projet et co-investigateur.

Il récompense ainsi leur contribution majeure à la singulière mission Microscope (MICRO-Satellite à traînée Compensée pour l’Observation du Principe d’Équivalence), sélectionnée par le Cnes en 1999 et menée entre avril 2016 et octobre 2018, date à laquelle le satellite a été désorbité.

Einstein toujours remis en question.

Ce petit laboratoire de physique ultime (300 kg au décollage) a permis, grâce à deux micro-accéléromètres différentiels, d’éprouver le Principe d’Équivalence entre gravitation et accélération dans une expérience « locale », avec une précision inégalée de 10-15 g. En 1907, Albert Einstein avait énoncé le principe que tous les corps, quelle que soit leur masse et leur composition, tombent de la même façon dans le vide.

En décembre 2017, les premiers résultats du satellite Microscope avaient été publiés dans Physical Review Letters, prestigieuse revue de la Société américaine de physique.