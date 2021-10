La Turquie veut acheter 40 chasseurs F-16 et en moderniser 80 autres

40 F-16 neufs et 80 kits de modernisation...

La Turquie veut acheter 40 Lockheed Martin F-16 et près de 80 kits de modernisation pour sa flotte actuellement en service, suite à son exclusion du programme F-35. L'accord, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, est toujours en cours d'examen dans le cadre du processus de vente de matériel militaire à l'étranger (les FMS ou Foreign military sales), lequel est soumis à la double approbation du département d'État américain ainsi que du Congrès américain.

...En suspens par rétorsion de l'achat de S-400

L'achat de 40 F-16 et de 80 kits de modernisation s'explique de par le fait que la Turquie a été précédemment exclue du programme du Lockheed Martin F-35, en dépit d'une commande de 100 appareils et de la construction de certaines pièces de l'avion. D'autre part, si la Turquie a lancé le programme d'avion de cinquième génération TF-X présenté lors de l'édition 2019 du salon du Bourget sous forme de maquette à l'échelle 1, ce dernier ne sera pas prêt au mieux avant de nombreuses années. Car en dépit de la volonté d'Ankara, il manque à l'industrie aéronautique turque et ce malgré ses importants progrès spectaculaires dans de nombreux domaines -drones, systèmes d'armes pour ne citer qu'eux- la technologie et les principaux systèmes composant un chasseur à savoir un turboréacteur, un système d'armes et une électronique compatible avec un appareil voulu furtif, éléments disponibles en Grande-Bretagne et/ou au Etats-Unis... Mais aussi en Russie.

Un deuxième lot de S-400 qui n'arrangera rien

L'exclusion du programme F-35 de la Turquie a fait suite à l'achat de missiles Almaz-Anteï S-400 à la Russie. Depuis lors, les États-Unis ont mis en garde à plusieurs reprises la Turquie contre tout nouvel achat d'armement russe. Mais la semaine dernière, le président turc Tayyip Erdogan a indiqué qu'Ankara avait toujours l'intention d'acheter un deuxième lot de S-400 à la Russie, un geste qui ne va certainement pas améliorer l'état des relations entre les deux pays et qui va forcer la Turquie, très probablement, à trouver une autre solution... A moins que l'administration Biden ne tourne casaque.