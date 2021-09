La Turquie prête à acheter un second lot de missiles S400

Un second régiment de S-400 turc...

Ainsi qu'Air & Cosmos l'avait précisé en avril 2021, la Turquie envisage d’acheter de quoi composer un deuxième régiment de systèmes de missiles S-400 à la Russie, malgré la pression américaine. "La Turquie n'a pas l'intention de revenir sur sa décision concernant l'achat et l'utilisation des systèmes de missiles antiaériens russes S-400", a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan, de retour des États-Unis.

... Au sein de l'OTAN

Moscou et Ankara ont signé en 2017 un accord sur la livraison à la Turquie du système de défense aérienne S-400 de fabrication russe, faisant ainsi de ce pays le premier État membre de l'OTAN à acheter ce système de missiles de défense aérienne à la Russie. La décision d'Ankara d'acheter ce système de fabrication russe a rendu furieux les États-Unis et l'OTAN. Jusqu'à présent, Washington n'a pas abandonné ses efforts pour que la Turquie renonce au système de défense aérienne russe. La Turquie n'a pas cédé à la pression américaine et a déclaré qu'elle conserverait le système S-400. Washington a répondu en excluant Ankara du programme américain de développement du chasseur-bombardier F-35 de cinquième génération.

Signé Almaz-Antei

Le S-400 a été développé par la société Almaz-Antei et la Turquie n'est pas le premier pays client de ce système de défense, puisqu'en dehors de la Russie qui compte au moins 8 régiments armés du S-400 (il avait été prévu d'en équiper 12 en 2020), la Chine mais aussi l'Algérie disposent de batteries S-400. Le S-400 comprend plusieurs équipements dont un poste de commandement mais également trois radars œuvrant en basse, haute altitude et de type multifonction, jusqu'à douze véhicules de lancement comportant quatre missiles chacun, lesquels peuvent être de cinq types différents. Ce ne sont pas moins de 48 missiles qui peuvent être mis en œuvre et offrir une vaste couverture aérienne. Le S-400 peut être aussi bien déployé contre un missile de croisière de type Tomahawk qu'un avion de reconnaissance tel que le Lockheed Martin TR-1 ou encore des bombardiers furtifs B-2 voire des appareils de guerre électronique ou de manière nettement plus classique, des bombardiers lourds comme le Boeing B-52 ou le Boeing (Rockwell) B-1.