La Turquie pourrait remporter le contrat des frégates au Bangladesh

Choix turc

Entre les frégates chinoises, néerlandaises, italiennes, et turques, le cœur des autorités du Bangladesh pencherait pour cette dernière. Pour des raisons de coûts, mais aussi de "package deal" puisque des armements et des capteurs fabriqués par Aselsan et Roketsan peuvent s'y intégrer facilement. La Turquie proposait des frégates de classe « Istanbul », créées par la société STM. Le coût du programme est de 2,5 milliards de dollars. Un site spécialisé turc a détaillé l’offre chinoise. En contrepartie de la fourniture de frégates de type 054 pour un coût unitaire de 378 millions de dollars, Dacca devait céder en échange au groupe "China Shipbuilding and Offshore International Company" la majorité des parts de l’entreprise Chittagong Dry Dock Limited, spécialisée dans la réparation et la construction de navires.

MILGEM

Les frégates de classe « Istanbul » ont été développées dans le cadre du projet turc MILGEM, et sont spécialisées dans la lutte anti sous-marine. Elles sont dotées de moyens de guerre électronique ASELSAN ARES 2N (détection, identification et interception des émissions électromagnétiques) et AREAS 2 C ainsi que de missiles ATMACA (missiles antinavires développés par ROKETSAN dont la portée est de plus de 200 km).

Moderniser l’armée

Dacca avait lancé en 2009 (et rendu public en 2012) le programme de modernisation « Armed Forces Goal 2030 ». Le programme aurait été révisé en 2017, pour faire face aux problèmes du Myanmar voisin (crise des Rohingya). Mais le but reste le même, faire de l’armée du Bangladesh une force « technologiquement avancée ». Y compris pour la Marine, qui a acquis plusieurs frégates, corvettes, patrouilleurs et sous-marins ces dernières années. Dont deux frégates Jiangwei-II et deux sous-marins de classe-Ming.