La Turquie gérera l'aéroport de Kaboul

Ankara à la rescousse

Dans le cadre du retrait des troupes américaines de l'Afghanistan, dont la date butoir est prévue le 11 septembre 2021, la Turquie va prendre le contrôle et la gestion de l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul. Pour un montant de 130 millions de dollars, la Turquie s’est ainsi engagée sur une durée indéterminée à assurer la protection de cette base vitale, mais aussi à gérer le trafic aérien.

SIGAR

Publié en 2015, un rapport du SIGAR (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction) expliquait que malgré les 562,2 millions de dollars dépensés pour la reconstruction de l’aviation civile Afghane depuis 2002, les Afghans n’étaient parvenus à exploiter de manière autonome et sécurisée leur espace aérien. Ce problème s'explique par plusieurs facteurs (formation, souveraineté), et pousse l’Alliance Atlantique à envisager de rester plusieurs années supplémentaires sur cette base. Le choix d'Ankara n’est pas anodin, puisque les soldats Turcs n’ont jamais été la cible d’une attaque directe de la part des Taliban, l’OTAN s’assurant de facto une sécurité supplémentaire dans son retrait.

Vers un arrêt des vols ?

Au vu de la situation militaire et politique qui ne cesse de se dégrader, de nombreuses compagnies pourraient cesser leurs activités aériennes, notamment Air India, Emirates ou Fly Dubai. En début de semaine dernière, l’Australie a annoncé la fermeture de son ambassade, mouvement diplomatique qui pourrait s'amplifier avec le retrait des forces de l’OTAN, et le retour au pouvoir des Taliban.