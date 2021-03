La Turquie envisage l'achat d'autres missiles S-400

Un second régiment de S-400

Ankara envisage d’acheter de quoi composer un deuxième régiment de systèmes de missiles S-400 à la Russie, malgré la pression américaine, a déclaré mercredi le chef des industries turques de défense Ismail Demir. « Notre travail sur le deuxième [régiment] de systèmes S-400 se poursuit, at-il dit dans une interview avec la chaîne de télévision turque NTV.

Sungur et Hisar A+

La Turquie travaille également au renforcement de ses forces armées en développant ses propres systèmes de défense aérienne, a-t-il dit. « Cette année, les livraisons des systèmes Sungur et Hisar A+ commenceront et les travaux de développement du système national de défense aérienne Siper se poursuivront », a déclaré le chef de l’industrie turque de la défense. Lequel a précédemment déclaré le 11 janvier que « les systèmes de défense aérienne S-400 livrés à la Turquie étaient prêts à être mis en œuvre ». Le Hisar est une famille de systèmes de missiles sol-air à courte et longue portée développé par Aselsan et Roketsan depuis 2007.

Courte portée

Le système Sungur, qui est la première étape du système de défense aérienne multicouches turc, peut être décrit comme un système de défense aérienne à courte portée en termes de caractéristiques générales et de performances.