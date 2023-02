La Turquie débute la campagne d'essais au sol du Hurjet

Hurjet, avion d'entraînement avancé et de combat léger turc

Le premier avion d'entraînement et de combat léger Hurjet, développé et produit par Turkish Aerospace Industries, a débuté sa phase d'essais au sol. Ce nouvel avion d'entraînement avancé et de combat léger Hurjet a été présenté au public et a effectué le premier essai de mise en route du turboréacteur, un General Electric GE F404. Le Hurjet est un avion d'entraînement avancé et de combat léger, monomoteur, biplace, supersonique, conçu pour remplacer les Northrop T-38 Talon dans le même rôle et officiera aux côtés du chasseur léger General Dynamics F-16 Fighting Falcon -qui a fait l'objet de plusieurs modernisations via TAI- pour l'appui aérien rapproché.

Un premier vol prévu pour le 18 mars 2023 et 4 prototypes

Avec un premier vol prévu le 18 mars de cette année, Turkish Aerospace Industries va produire quatre prototypes, deux seront consacrés aux essais en vol tandis que les deux autres serviront aux essais statiques et aux essais de fatigue. Lancé en avril 2018, le programme Hurjet a vu la conception préliminaire débuter en juillet 2019. Le Hurjet est d'une longueur de 13,6 mètres, d'une envergure de 9,5 mètres, avec une hauteur de 5,1 mètres et une surface alaire de 35 mètres carrés.

Un premier lot de 16 appareils pour la Türk Hava Kuvvetleri

La décision de produire en série le Hürjet a été prise en janvier 2022 lors du Conseil exécutif de l'industrie de la défense turque. Dans un premier temps, 16 Hürjet seront livrés à la Türk Hava Kuvvetleri -l'armée de l'air turque-. La Malaisie s'est également intéressée à l'appareil, en qualité d'avion d'attaque léger, dont les besoins s'élèvent à 18 appareils.