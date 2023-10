La tension monte au Proche-Orient : les États-Unis bombardent la Syrie

F-16 américains sur la Syrie

Le 26 octobre, des explosions étaient enregistrées en Syrie. Certains pensaient à de nouvelles attaques israéliennes, il n'en n'était rien ! Dans un communiqué de presse publié le 26 octobre, le Pentagone a confirmé que le Président américain Joe Biden a ordonné ces frappes en légitime défense. Des avions de combat, identifiés comme étant des F-16 Fighting Falcon appartenant à l'US Air Force, ont ainsi frappé deux sites utilisés par le Corps des gardiens de la révolution iranien dans l'Est de la Syrie.

Une réponse aux attaques iraniennes

Il s'agit d'une réponse proportionnée aux nombreuses attaques (16 recensées) contre des éléments américains au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023. Il y a notamment eu plusieurs attaques de roquettes et drones sur la base aérienne Al Assad (Irak), la base d'Al-Tanf (Syrie),... et une attaque de trois missiles et plusieurs drones contre le destroyer lance-missiles USS Carney (DDG-64, classe Arleigh Burke I). Au total, ces attaques auront légèrement blessé 21 américains et une personne est décédée des suites d'un arrêt cardiaque.

Plusieurs vidéos et annonces précédentes permettent de confirmer que les défenses antiaériennes et C-RAM de plusieurs bases américaines du Proche-Orient étaient entrée en action. Concernant l'USS Carney, les missiles ont été interceptés par une volée de missiles antiaériens moyenne portée RIM-66M/SM-2MR.

Le communiqué précise que cette action en Syrie était volontairement limitée et seulement à l'encontre des éléments iraniens. En revanche, en cas de nouvelles attaques délibérées contres des éléments américains, de nouvelles "mesures pourraient être prises" :

"[...] mais ces attaques soutenues par l'Iran contre les Forces américaines sont inacceptables et doivent cesser. [...] Si les attaques des mandataires iraniens contre les Forces américaines se poursuivent, nous n'hésiterons pas à prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour protéger notre peuple."

Le communiqué précise enfin que ces frappes ne sont en aucun cas coordonnées avec les Forces armées israéliennes ou n'ont pas de lien direct avec le conflit entre Israël et le Hamas.