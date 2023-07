La Suède prend le radar longue portée SMART-L de Thales

Voir encore plus loin

L’Administration suédoise du Matériel des Armées (FMV) et Thales ont signé un contrat pour la fourniture et l’installation d'un nombre non précisé de radars SMART-L Multi Mission à longue portée. "Ces radars contribueront à maintenir la souveraineté de l’espace aérien suédois en offrant à tout moment des capacités d’appréciation de la situation aérienne supérieures. Loin des lignes de front, ces radars à longue portée sont des atouts essentiels pour acquérir et conserver la souveraineté de l’espace aérien", souligne l'industriel français. Surtout quand on n'est pas loin d'un voisin agressif.

Portée pouvant atteindre 2 000 km

"Conçus pour détecter et poursuivre de multiples objectifs à longue distance, ces radars permettent de surveiller et localiser en permanence les plateformes aériennes amies et ennemies". Mais, pas seulement. Avec une portée instrumentée pouvant atteindre 2 000 km, le système SMART-L Multi Mission (MM/F) peut étendre les capacités de la Suède en termes de détection des missiles balistiques et de surveillance du domaine spatial.

Versions terrestre et navale

De même, "grâce à son architecture numérique et à son antenne AESA, il peut être aisément modernisé afin de répondre à l’émergence des futures menaces, tout au long de son cycle de vie". Les versions terrestre et navale du radar SMART-L MM sont aujourd’hui opérationnelles auprès de la Marine royale et de l’armée de l’Air royale néerlandaises.