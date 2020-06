La Suède expérimente la livraison de défibrillateurs par drone

Des drones combinés aux équipes de secours.

Everdrone, société conceptrice de drones, a annoncé qu'elle allait conduire une expérimentation en Suède visant à évaluer, en conditions réelles, son système de drone capable d'acheminer des défibrillateurs aux personnes en détresse. L'idée est partie d'un constat assez simple et connu de tous. Lorsqu'une personne fait un arrêt cardiaque en dehors d'un institut médical, les chances de survie sont très faibles. Sur 275 000 personnes victimes d'un arrêt cardiaque en 2019 en Europe, seulement 10% d'entre elles ont survécu et le temps est souvent un facteur déterminant. Il a ainsi été estimé que si des soins étaient prodigués plus rapidement, les chances de survie pouvaient alors augmenter et atteindre 70%.





S'affranchir des contraintes routières.

Everdrone a alors décidé de mettre au point un drone, capable d'emporter un défibrillateur et de le larguer, grâce à un ombilical. Les passants pourront alors récupérer le matériel, et grâce à une assistance téléphonique, prodiguer les premiers soins à la personne en détresse. Le drone partira au même moment que l'ambulance, du même endroit. Mais il est estimé que l'aéronef arrivera bien plus vite sur place, car non sujet aux contraintes routières (feux tricolores par exemple) et aux perturbations routières (bouchons). Pour cela, Everdrone collabore avec SOS Alarm (opérateur qui gère le numéro d'urgence) et le Karolinska Institutet.





Phase d'essais.

Une phase d'expérimentations a ainsi débuté en juin et devrait se tenir jusqu'à la fin septembre. Trois systèmes de drone ont été installés à différents points autour de Gothenburg, une ville située au sud-ouest de la Suède. Ils pourront être mis en œuvre pour toute opération se déroulant dans un rayon de 6 km autour de leur zone de lancement. Si ces essais s'avèrent concluants, les services d'Everdrone pourraient être étendus à d'autres localités suédoises et en Europe au cours de l'année 2021. Ce projet s'inscrit ainsi dans le cadre du programme Horizon 2020 de l'Union Européenne.