La Station spatiale internationale photographiée… de jour

Tour de force

L’astrophotographe américain Andrew McCarthy partage régulièrement ses images de la Lune et des planètes prises depuis la ville de Sacramento, en Californie, toutes plus précises et esthétiques les unes que les autres.

Dans la matinée du 14 octobre dernier, il a saisi un phénomène assez rare et bref : le transit de la Station spatiale internationale devant la Lune.

La station filait alors à 8 km/seconde, alors que l’astre des nuits était éclairé à seulement 4 %.

Le résultat est particulièrement remarquable, avec une foule de détails sur l’ISS et ses panneaux solaires. Il est salué par la communauté des astrophotographes.

Andrew McCarthy a baptisé sa prise de vue « Riding the Terminator » (Chevaucher le terminateur).

On n’a pas tous les jours vingt ans

La Station spatiale internationale fêtera lundi ses vingt premières années d’occupation permanente, démarrée le 2 novembre 2000 avec l’Expedition One, composée alors de l’astronaute américain William Shepherd (commandant) et des cosmonautes russes SergueI Krikalev et Youri Gidzenko.

L’ISS accueille actuellement son 64e équipage, composé des Russes Sergueï Ryjikov et Sergueï Koud-Skverchkov, et de l’Américaine Kathy Rubins.

Ils doivent être rejoints le 15 novembre par les quatre membres de la mission Crew One du Crew Dragon de SpaceX : les Américains Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, et le Japonais Soichi Noguchi.