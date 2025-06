La sonde européenne Solar Orbiter dévoile le pôle Sud du Soleil

Un angle de vue inédit

Développée avec une participation de la NASA et assemblée par Airbus Defence and Space à Stevenage, au Royaume-Uni, la sonde Solar Orbiter (SolO) de l’Agence spatiale européenne avait été expédiée le 10 février 2020 vers le Soleil à l’aide d’un lanceur américain Atlas 5 d’United Launch Alliance.

Depuis cette année, la sonde de 1 800 kg se trouve sur une orbite inclinée de 17°, hors du plan écliptique (où évoluent les planètes du système solaire).

Ainsi, il est désormais enfin possible de voir clairement les pôles inexplorés du Soleil puisque, depuis la Terre, nous regardons toujours vers l'équateur solaire.

Vue en ultraviolet

Le 23 mai dernier, Solar Orbiter a effectué cette prise de vue inédite : le pôle Sud de notre étoile, avec la moitié inférieure du Soleil.

L’image a été réalisée par l'instrument EUI (Extreme Ultraviolet Imager) de la sonde (fourni par l'Observatoire royal de Belgique, à Uccle), qui capture la lumière ultraviolette (ici en jaune éclatant) émise par le gaz chaud de l'atmosphère externe du Soleil (la couronne).

Les températures dans cette région de l’astre sont d’un million de degrés.

Une nouvelle ère

« Nous révélons aujourd'hui les premières observations du pôle solaire jamais réalisées par l'humanité », a déclaré le 11 juin la professeure Carole Mundell, directrice de la science de l'ESA.

« Le Soleil est notre étoile la plus proche, source de vie et potentiellement perturbateur des systèmes énergétiques modernes, spatiaux et terrestres. Il est donc impératif que nous comprenions son fonctionnement et que nous apprenions à prédire son comportement. Ces nouvelles observations uniques réalisées grâce à notre mission Solar Orbiter marquent le début d'une nouvelle ère pour la science solaire. »

Une spécialité française

Gilles Dawidowicz, planétologue de formation et vice-président de la Société Astronomique de France, ajoute : « Ces observations inédites des régions polaires de notre étoile montrent à quel point il reste encore beaucoup à faire pour comprendre son fonctionnement et sa dynamique. La physique solaire – une spécialité de l'astronomie dans laquelle la France s'est illustrée depuis 150 ans et la fondation par Jules Janssen de l'observatoire de Meudon – est toujours d'actualité. Alors que la planète Terre fait l'objet d'un réchauffement climatique global dont l'origine anthropique ne fait plus aucun doute, il est fondamental de poursuivre les études scientifiques des interactions Soleil-Terre, et donc du Soleil en premier lieu. Solar Orbiter est sans aucun doute l'outil le plus adapté du moment à cette grande entreprise de la recherche scientifique. »