La sonde américaine Lucy croise un deuxième astéroïde

Deuxième rencontre préliminaire

La mission américaine Lucy (du nom du célèbre fossile d'australopithèque découvert en 1974 et qui a révolutionné notre connaissance des origines humaines) avait entamé le 16 octobre 2021 un grand voyage de six ans à destination de la région de Jupiter, dans l’objectif de survoler entre 2027 et 2033 huit de ses astéroïdes troyens.

Après deux ans de croisière, la sonde avait croisé un premier objet dans la ceinture principale d’astéroïdes (située entre les orbites de Mars et de Jupiter) : l’astéroïde (152830) Dinkinesh.

La rencontre avait eu lieu le 1er novembre 2023 à une distance de 425 kilomètres et à la vitesse 4,5 km/s.

Jamais deux sans trois

Le 20 avril, un second astéroïde s’est trouvé sur la route de la sonde évoluant également dans la ceinture principale : (52246) Donaldjohanson.

Ce dernier a été découvert en 1981 à l'Observatoire de Siding Spring, en Australie.

Sa formation remonte à environ 150 millions d’années.

Le survol a cette fois eu lieu à une distance de 958 kilomètres, dévoilant un petit corps d’environ 4 kilomètres de diamètre, en forme de cacahuète ou de sablier.

Il rappelle l’astéroïde géocroiseur (4179) Toutatis, découvert en 1989 et qui s’est approché à quatre reprises de la Terre entre 1992 et 2012 de kilomètres, à des distances comprises entre 3,6 et 7 millions de kilomètres.

Prochaine étape pour Lucy : le survol en août 2027 de l’astéroïde troyen jovien (3548) Eurybates, situé au point de Lagrange L4 du système Soleil-Jupiter et découvert en 1973.