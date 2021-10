La mission Lucy de la Nasa lancée à la recherche de nos origines

Douze ans de mission

Décidée en janvier 2017, la mission Lucy constitue la treizième mission du programme Discovery de la Nasa.

Son nom évoque la plus connue des Australopithèques, car l’espoir pour les scientifiques est de révéler les « fossiles de la formation des planètes », en survolant (à moins de 400 km de distance à chaque fois), huit astéroïdes troyens de Jupiter, situés dans la ceinture principale et aux alentours des points de Lagrange L4 et L5 de la planète géante, entre 2025 et 2033.

Le grand départ a eu lieu le 16 octobre à 9 h 34 UTC, depuis la base militaire de Cape Canaveral, en Floride, à l’aide d’un lanceur Atlas 5 (401) d’United Launch Alliance.

Un défi inattendu

C’est la première fois depuis la mission Mars 2020, le 30 juillet 2020, qu’un engin était lancé à travers le système solaire.

Mais, alors que tout semblait se dérouler de façon nominale, un doute est apparu sur le verrouillage des deux panneaux solaires de la sonde, de 7 m chacun.

Le lendemain du lancement, Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour les missions scientifiques, a témoigné sur Twitter de son total soutien aux contrôleurs de la sonde : « L'équipe analyse les données pour déterminer les prochaines étapes. Cette équipe a déjà surmonté de nombreux défis, et je suis convaincu qu'elle réussira également ici ».