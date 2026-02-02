"La solution n'est pas la fragmentation" : Philippe Baptiste invité de l’émission Air&Défense

Retrouvez chaque semaine en vidéo Air&Défense, l’émission de BFM Business réalisée en partenariat avec La Tribune et Air & Cosmos, dédiée aux enjeux stratégiques et à l'actualité de l’aéronautique, de la défense et du spatial. En invité, le ministre de l'Esneignement supérieur, de la recherche et de l'espace Philippe Baptiste.
Pendant qu'Elon Musk remet les États-Unis en orbite, avec SpaceX pour les lanceurs et Starlink pour les satellites, l'Europe spatiale est fragmentée malgré des atouts indéniables. Arianespace a pris du retard mais est revenue dans la course l'an dernier, la constellation de satellites Iris2 devra offrir plus de souveraineté à l'UE en 2029… De beaux programmes… à condition que les pays européens leur réservent leurs appels d'offre, ce qui n'est pas gagné.
Philippe Baptiste, ancien président du CNES et ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace donne ses vérités sur tous les sujets liés au spatial européen à Jean-Baptiste Huet et Michel Cabirol.
Chaque vendredi à 12h30 sur BFM Business, retrouvez Air&Défense en partenariat avec La Tribune et Air&Cosmos.
