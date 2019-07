La Serbie se dote de missiles Mistral 3

MBDA a annoncé le 17 juillet que, dans le cadre d'une visite du Président E. Macron en Serbie, le pays avait décidé de se doter de systèmes de défense anti-aérienne à courte portée Mistral 3. « Le contrat porte d'une part sur l'acquisition de missiles Mistral, de leurs systèmes de lancement MANPADS pour personnel débarqué, et des équipements et de la logistique associée, et d'autre part sur la fourniture d'une assistance technique et matérielle devant permettre l'intégration du missile Mistral sur les véhicules terrain PASARS des forces armées serbes » a détaillé MBDA.

Avec ce nouveau contrat, le système sol-air Mistral sera désormais opéré dans 32 pays. Quant à la Serbie, elle a été invitée à se joindre au Club des utilisateurs du Mitral, aux côtés de neuf autres partenaires. « La Serbie pourra ainsi bénéficier d'un large retour d'expérience de la part des nombreuses forces armées utilisatrices du système en Europe et contribuer à la défense des futures évolutions de ces systèmes », a rapporté MBDA.