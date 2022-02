La Serbie commande deux Airbus C295

Deux Airbus C295

Le ministère de la Défense serbe a commandé deux Airbus C295. L'armée de l'air et la défense aérienne serbes rejoignent ainsi la famille des C295, devenant le 36e opérateur mondial. Le contrat a été signé à Madrid en présence de hauts membres des gouvernements de la République de Serbie et d'Espagne. Ce contrat sera accompagné d'un accord de supervision de gouvernement à gouvernement entre les ministères de la Défense d'Espagne et de la République de Serbie, qui vise à étudier le développement de futurs programmes de défense entre les deux nations. Airbus s'engage à maintenir et à favoriser son étroite collaboration avec la République de Serbie, qui exploite déjà les solutions militaires d'Airbus.

Un total de 281 commandes

Les deux appareils, en configuration transport, seront équipés de la suite avionique de Collins Aerospace, la Pro Line Fusion et contribueront à renforcer les capacités de transport aérien de la République de Serbie. Les livraisons devraient commencer à la fin de 2023. Avec cette commande, 33 pays ont déjà acquis l'Airbus C295, ce qui porte à un total de 281 commandes dans le monde et plus d'un demi-million d'heures de vol en exploitation pour ce bimoteur.