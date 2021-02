La Russie veut relancer la production de l'Il-76

Su-57 mais également Il-76MD-90A

C'est le ministre russe de la défense, le général Sergueï Choïgou, qui l'a lui-même affirmé : "Il est important de construire la production d’avions de transport militaires lourds Il-76MD-90A et de chasseurs Su-57 de cinquième génération". Sergueï Choïgou a insisté sur le fait que cette production devait être lancée dès cette année, notamment et aussi pour les appareils de transport militaire lourd Il-76MD-90A, version modernisée de l'Illiouchine Il-76MD.

12 tonnes de charge utile supplémentaire

Cette dernière qui comporte entre autres une augmentation de la charge utile de 12 tonnes, une voilure renforcée, un passage au cockpit tout écrans, un train d'atterrissage revu et renforcé, ainsi que le retrait du poste de tir de queue et l'ajout de turboréacteurs PS-90 par des PS-90A-76, lequel a été certifié en 2003, en remplacement des Soloviev DK30-P. Ces appareils seront produits à l'usine Aviastar-SP située à Oulianovsk, laquelle a produit des An-124 Ruslan et autres Tu-204.

Tu-160M et Tu-95MSM

Sergueï Choïgou a également insisté sur le fait de reprendre la production de bombardiers stratégiques Tu-160M modernisés à Kazan. En 2020, les bombardiers stratégiques Tupolev Tu-160M mais également Tu-95MSM ont effectué leurs premiers vols. Le Tu-95MSM est une modernisation poussée du Tu-95MS avec une avionique totalement revue et de nouveaux turbopropulseurs, qui a volé pour la première fois en août 2020 et dont la production devrait être à hauteur de 20 appareils.