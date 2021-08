La Russie s'entraîne à fermer le Golfe de Finlande aux pays de l’OTAN

Exercice

La flotte de la Baltique menait, du 28 au 30 juillet, un entraînement dans le Golfe de Finlande. Le communiqué publié par le ministère russe de la Défense fixait comme objectifs la pose de mines en mer, et l’installation de systèmes de missiles côtiers « Bal » et « Bastion » (en service au sein de la base navale de Léningrad depuis fin 2020) sur l’île de Kotline . En cas de conflit, la Russie pourrait « fermer » l’accès au Golfe de Finlande aux navires de l’OTAN, qui selon la presse locale patrouilleraient fréquemment près de la zone. Cet entraînement serait une préparation à l’exercice russo-biélorusse « Zapad-2021 », qui aura lieu du 10 au 16 septembre.

Bataille navale

Le système « Bal » (code OTAN SSC-6 « Sennight » comprend des missiles X-35 (rayon d’action de 160 km) et X-35Ou (rayon d’action de 260km). Le système « Bastion » (code OTAN SSC-5 « Stooge ») peut lui, avec le missile « Oniks », couvrir 600km. La longueur du Golfe de Finlande est de « seulement » 428 km et sa largeur minimale de 75 km (maximum 120 km)

Pourquoi le Golfe de Finlande

La fermeture du Golfe de Finlande permettrait à la Russie de protéger la ville portuaire de Saint-Pétersbourg, mais également de bloquer la petite marine estonienne, dont le siège et la base navale sont situés à Miinisadam, ainsi que le Baltic Naval Squadron (force navale commune aux trois pays baltes) domicilié à Tallinn. Plusieurs bases navales finlandaises se retrouveraient également prises en étau : les bases de Helsinki et Porkkala seraient complètement bloquées, tandis que celle de Turku serait à portée des missiles russes équipant les bâtiments de leur Marine. Les russes paraissent avoir retenu les leçons de l’histoire, quand vers 1942, les finlandais et les nazis avaient fermé le Golfe de Finlande en installant des réseaux de barrières militaires. Puis quand les soviétiques créèrent une base navale, après la guerre, à Porkkala, qu’ils exploiteront jusqu'en 1956…