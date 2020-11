La Russie fait un nouveau tir d'essai du missile hypersonique Zirkon

3e tir du Zirkon depuis le début de l'année

C'est le troisième tir d'essai du missile hypersonique Zirkon cette année, celui-ci a été annoncé hier par le ministère russe de la défense. Comme lors du précédent lancement d’essai le 7 octobre dernier, une frégate de la marine russe a tiré le Zirkon, lequel a touché sa cible dans les eaux du nord-ouest de la Russie.

Une vidéo de 20 secondes du dernier lancement publié par le ministère de la Défense a montré le tir nocturne du Zirkon depuis la frégate "Amiral Gorshkov" de la flotte du Nord en mer Blanche. Le ministère russe de la Défense a rapporté que le Zirkon a volé à une vitesse de plus de Mach 8, soit environ 10 000 kilomètres à l’heure, et a frappé sa cible prévue 450 kilomètres plus loin dans la mer de Barents.

Une cible terrestre dans l'Oural pour précédent objectif

Le ministère de la Défense avait divulgué les mêmes paramètres de vol le 7 octobre au cours du précédent tir d'essai du Zirkon. Auparavant, l’Amiral Gorshkov avait tiré le Zirkon en janvier depuis la mer de Barents vers une cible terrestre dans le nord de l’Oural, à plus de 500 kilomètres à l’est.

Le programme Zirkon a débuté en 2011 avant de passer en phase de tirs d'essais en 2015. Vladimir Poutine a révélé l'existence du programme missile en 2018.

