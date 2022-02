La Russie et la Biélorussie vont réaliser un exercice militaire conjoint

Su-25SM3 en Biélorussie

La Russie continue de déplacer ses avions afin de soutenir sa politique de diplomatie "musclée". Derniers évènements en date, les Su-25SM3, soit l'équivalent russe du Fairchild A-10 Thunderbolt II, du district militaire de l'Est ont été transférés sur les bases aériennes biélorusses. C'est ce qu'a indiqué le ministère russe de la Défense le samedi 5 février. Les pilotes ont parcouru une distance de plus de 7 000 km. Les équipages ont volé depuis le kraï du Primorié (situé extrême-orient russe) jusqu'à l'Oblast de Brest.

Troisième modernisation de l'avion d'attaque au sol russe

Mis en service en 1981, largement employé pendant les conflits d'Afghanistan, de Tchétchénie, de la Géorgie puis du soulèvement pro-russe en Ukraine pour ne citer que ces derniers, le Su-25SM3 est la troisième modernisation de l'appareil, issue du retour d'expérience russe en Syrie. Cette version se distingue principalement par son avionique cockpit modernisée et son système de ciblage, qui bénéficie désormais d'une précision métrique.

S-400 Triumf pour assurer une bulle de protection

Afin d'assurer une bulle de protection sol-air -entre autres- de ces avions d'attaque au sol, le 3 février, des missiles sol-air S-400 Triumf ont été mis en place dans la région de Brest, toujours en Biélorussie. Les forces biélorusses et russes mèneront un exercice conjoint sur une période de dix jours entre le 10 et le 20 février intitulé "Union Resolve 2022", au cours duquel elles mettront en pratique des tactiques visant à "supprimer et à repousser une agression extérieure, ainsi qu'à lutter contre le terrorisme". Les forces armées russes ont commencé à gagner la Biélorussie à partir du 18 janvier. Dans le cadre de cet exercice, des Sukhoi Su-35S ont également été redéployés sur le territoire biélorusse.