La Russie aurait elle brouillé le satellite Sentinel-1 européen au-dessus de la Mer Noire ?

Ukraine

L’information n’a pas été officiellement confirmée, mais est évoquée par différents sites et blogs pro ukrainiens, photos à l’appui. La Russie aurait utilisé ses moyens de guerre électronique pour tenter de brouiller le satellite européen Sentinel-1 conçu par Thales Alenia Space, alors qu’il été positionné au-dessus de Rostov-sur-le-Don sur la partie orientale de la Mer Noire. A quatre reprises, des salves d’interférences à une fréquence d’environ 5Ghz ont été enregistrées, le 4 juin, puis les 10, 16 et 22 juillet, avec un pattern d'émission jusque là inconnu. La dernière- le 22 juillet-aurait été la plus puissante.

Zapad-21

Les sites russes indiquent que ce sont les capacités de renseignement militaire du Sentinel-1 qui auraient été visées. Il existe en réalité deux satellites « Sentinel-1 », le « 1A » (déployé en avril 2014) et le « 1B » (déployé en avril 2016), mais les informations rendues publiques ne mentionnent pas lequel était visé. Le Sentinel-1 est un satellite d’observation de la terre positionné en orbite héliosynchrone à 693 kilomètres d’altitude, qui a la capacité d’opérer de jour comme de nuit. Il est doté d'un radar SAR dont la résolution ne dépasse pas cinq mètres. Les images satellitaires du Sentinel sont exploitées par le Satcen (Centre satellitaire de l’Union Européenne), mais aussi par plusieurs groupes d'investigateurs (Bellincat, Openfacto) spécialisés en sources ouvertes et plusieurs SRP qui se préparent à surveiller le prochain exercice Zapad-21 qui aura lieu dans la zone. Si sa résolution n'offre pas des performances de type "militaire", en revanche le Sentinel est très utile pour surveiller les mouvements de flottes ou de convois terrestres.

Cluster

En novembre dernier déjà, le grand spécialiste des questions liées au renseignement naval, H. I. Sutton, indiquait sur son site Internet, que le Sentinel-1 avait été victime d’interférences analogues lors de son passage au-dessus de la mer de Barents. Les Russes disposent de moyens nécessaires pour mener de telles opérations depuis le sol avec le véhicules Krasukha 4, très utilisés en Syrie pour brouiller les auto-directeurs radar des missiles, les Awacs, mais aussi les satellites SAR. En outre ce système a été déployé prés de Rostov sur le Don, dans le Kraï de Krasnodar. Une région qui n'est autre que le cluster industriel des spécialistes en guerre électronique (BEMZ, KRET, GRADIENT, KVANT ...), et dont, les concepteurs du Krasukha eux-mêmes.