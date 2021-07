La rupture sécuritaire des drones tactiques low cost

Ces derniers jours le Journal du Dimanche et L'Indépendant se sont faits l'écho d'une opération combinée entre les services de police français et espagnols visant à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogues entre le Maroc et la France. Une dizaine de personnes ont été interpellées, et 12 kg de haschich saisis. Mais ce fait divers, qui n'a rien de spectaculaire au regard des quantités de drogues dures transférées chaque jour sur le territoire français, se distingue par le fait qu'au domicile du responsable logistique de ce réseau qui demeurait à Malaga en Andalousie, les policiers ont découvert un drone VTOL à voilure fixe de prés de 4,5 mètres d'envergure avec sa station de pilotage, utilisé par les trafiquants pour transporter la drogue entre le Maroc et l’Espagne. Un drone qui a été acheté en ligne.

VTOL

Si les trafiquants et les terroristes cherchent depuis plusieurs années à se doter de ce type de plateformes, nous sommes désormais bien loin des modèles "Do It Yourself" réalisés par des amateurs d'aéromodélisme, ou des mini-drones Phantom de DJI customisés par les ateliers de Daech pour transporter des grenades anti-personnel. Les clichés et les vidéos publiées par la police espagnole nous ont permis d'identifier le modèle utilisé. Il s'agirait du VTOL à voilure fixe SkyEye d'une envergure de 4,45 m commercialisé en ligne par le site chinois Aliexpress. Avec un prix oscillant entre 9000 et 17000 euros en fonction des options et avec les frais de port, ce drone affiche des capacités surprenantes au regard de son coût. Doté d'une vitesse maximale de 170 km/h (130 km/h en vitesse de croisière) Il peut transporter jusqu’à 25 kg de marchandises pendant 7 heures. Son design est en outre tout à fait abouti et proche des eVTOL de la société ElevonX. Si sa vitesse et son autonomie sont à relativiser en fonction de la charge emportée, il peut toutefois véhiculer automatiquement et selon des itinéraires complexes des marchandises sur plusieurs centaines de kilomètres grâce à son GPS de bord et à des points de passage préprogrammés. Essentiellement réalisée en fibre de verre, et dotée de 4 hélices supplémentaires pour décoller et atterrir verticalement dans un espace réduit, cette plateforme s'avère donc particulièrement discrète face aux dispositifs de détection habituels. On trouve également sur Aliexpress d'autres VTOL moins ambitieux en termes de spécifications, mais avec des atouts certains. Ainsi si le Eagle Hero ne dispose que d'une charge utile de 8 kg projetable à 86 km/h pendant 2 heures, il présente l'avantage certain malgré un prix de 10 000 euros d'être intégralement démontable et de tenir dans un flight case. Le Mugin a des performances analogues, mais pour seulement 3000 euros. Quant au Fly Dragon Baby Shark, il propose en option pour 6000 euros une station de contrôle très proche des modèles militaires commercialisés par les groupes de défense chinois.