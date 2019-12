La République Tchèque passe commande auprès d'Airbus

Le 16 décembre, Airbus a annoncé avoir remporté un contrat avec la République Tchèque, pour deux avions de transport C295. L'industriel précise qu'ils seront livrés avant la mi 2021. Avec cette commande la République Tchèque renouvelle sa confiance dans le C295. En effet, Prague dispose d'ores et déjà de quatre appareils. Ces derniers seront d'ailleurs modernisés, une évolution formalisée par un contrat, signé en parallèle de la commande de deux avions additionnels.

La République Tchèque dispose de C295 en version transport, ils disposent ainsi d'une capacité leur permettant d'accueillir 71 passagers et jusqu'à 50 parachutistes. Plusieurs versions de l'appareil existent. Il peut ainsi conduire des missions ISR grâce à l'emport d'un radar et être armé. Grâce à sa capacité à emporter jusqu'à 7000 L, il peut également être mis en œuvre contre les feux. Il peut par ailleurs conduire des missions de patrouille maritime et de détection. Enfin, il peut être employé pour la conduite de ravitaillement en vol.