La Royale en Mer de Chine

Coopération franco-australienne

Après l’exercice multilatéral La Pérouse, début avril, un exercice impliquant uniquement les marines françaises et australiennes a été conduit. Prenaient part à l’exercice, côté australien, la frégate Anzac et le pétrolier HMAS Sirius, et pour la France la frégate Surcouf et le porte hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre. Les navires se sont rendus dans la mer de Chine du Sud, pour un entraînement conjoint, qui a impliqué le réapprovisionnement en mer, les opérations aériennes, et la surveillance. Le commandant de la frégate Anzac M. Brendan Horn, n’a pas tarit d’éloges quant à l’utilité de cet entraînement conjoint.

Exercice La Pérouse

La Marine française conduisait en avril, pendant trois jours l’exercice La Pérouse, d’abord dans le Golfe du Bengale (Océan Indien) , aux cotés de ses homologues américains, australiens, indiens et japonais. Le but était d’entraîner les équipages à la coordination entre entre les bâtiments. Durant l’exercice, ceux-ci ont notamment mené de opérations de défense anti-aérienne et anti-navire.

Déploiement de longue durée

L’exercice La Pérouse et l’entraînement conjoint avec la Marine australienne s’inscrivent dans la mission « Jeanne d’Arc 2021 », qui implique un déploiement pendant 5 mois du Surcouf et du Tonnerre, en Mer de Chine, en Mer Méditerranée, en Mer Rouge, ainsi que dans les Océans Pacifique et Indien. Les équipages de la Marine, partis en février dernier, reviendront en juillet prochain. Entre-temps, dans le cadre de sa mission, la Marine Nationale a conduit plusieurs exercices, dont un avec marins indiens (« Varuna 21 ») et participé à la saisie de drogues (CTF 150) au large de la Somalie. La France dispose avec le Tonnerre de deux autres bâtiments d'assaut le Mistral et le Dixmude qui emportent chacun 16 hélicoptères. La commande du quatrième a été annulée.