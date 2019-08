La Roumanie fait appel à Airbus Helicopters

Le ministère des Affaires intérieures roumain a signé un accord-cadre le 29 juillet dernier avec Airbus pour dix hélicoptères. Le modèle n’a pas été précisé. Il s’agit d’hélicoptères légers qui seront mis en oeuvre au cours d’opérations médicales, de recherche et de sauvetage en milieu montagneux ou difficilement accessible.

En effet, l’Inspectorat général de l'aviation, qui opère les appareils pour le compte du ministère des Affaires intérieures, dispose actuellement de 14 hélicoptères légers, parmi lesquels 10 sont destinés à des missions aéro-médicales. Pour autant, aucun de ces appareils n’est équipé pour des missions de sauvetage en montagne ou dans des environnements difficiles à atteindre. « L'acquisition de nouveaux hélicoptères entièrement équipés pour les interventions d'urgence est une étape indispensable étant donné que la flottille actuellement disponibles par les autorités n'est pas suffisante pour répondre aux interventions médicales et aux opérations de recherche et de sauvetage, en particulier pour les opérations en milieu montagneux. Nous franchissons une étape importante en plus des autres mesures faisant partie d’un nouveau concept de gestion des situations d’urgence : VISION 2020 », a souligné le Premier ministre roumain, Viorica Dăncilă. Le projet Vision 2020 est financé dans le cadre du Programme opérationnel de grande infrastructure et vise à fournir un équipement d'intervention permettant de réduire les délais d'intervention en cas d'urgence et d'assurer une intervention rapide et efficace des équipes d'intervention en cas de catastrophe. Le projet a pour but de soutenir des interventions dans les environnements aériens, terrestres et maritimes.

Le gouvernement prévoit un achat en deux étapes, au cours d’une période de 48 mois. En effet, la Roumanie fera une première acquisition, grâce à des fonds européens, de 4 engins légers multi-fonctionnels et entièrement équipés d’Airbus Helicopters. Puis elle effectuera une seconde acquisition pour 6 hélicoptères supplémentaires toujours fournis par Airbus Helicopters Romania.

L'Inspectorat général de l'aviation se dotera ainsi de 10 nouveaux hélicoptères légers qui viendront compléter son parc actuellement constitué de 20 hélicoptères et 2 avions.