La Roumanie achète des drones de combat turcs Bayraktar TB2

Ce contrat fera de la Roumanie le 2 pays de l’Union Européenne avec la Pologne a acheter ce drone a la Turquie. Exploité par l’Ukraine dans le conflit, le drone pourrait intéresser la Hongrie, et plusieurs pays des Balkans ainsi que la Lituanie et la Lettonie qui avaient toutes deux organisé des cagnottes pour fournir des TB2 aux forces ukrainiennes. Les drones turcs seront destinés aux forces terrestres roumaines.

Le contrat, d’une valeur de 321 millions de dollars, a été attribué par le ministère Roumain de la défense nationale à la société de défense turque Baykar. Les documents révélant son existence sont apparus sur le site Tenders Electronic Daily une version en ligne du Supplément au Journal officiel de l'Union européenne. La volonté du pays de se procurer les drones avait fait l’objet d’un communiqué de presse de la part du ministère au mois d’août dernier. La proposition qui était alors en attente de l’accord du Parlement roumain indiquait « l'attribution de trois systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) Bayraktar TB2 de six appareils chacun, pour une valeur totale, y compris le paquet de soutien, de 300 millions USD hors TVA. ».

Le Bayraktar s’affiche comme une plateforme aéronautique polyvalente à bas coût (5 millions de dollars). Il est en capacité de réaliser des missions d’acquisitions de cibles, de surveillance reconnaissance et renseignement (ISR) ainsi que de la destruction de cibles grâce à des munitions intelligentes qu’il peut emporter sous ses ailes. Ses caractéristiques sont les suivantes :

La Roumanie augmente ses capacités militaires

La Roumanie est un pays limitrophe de l’Ukraine, relié à la Russie via la mer Noire. Selon les chiffres de la banque mondiale, son budget pour la défense était déjà de 2,3 % en 2020. Quatre contrats ont déjà été passés avec l’entreprise israélienne Elbit Systems concernant notamment des charges utiles électro-optique multispectrales et des suites de guerre électroniques. Le contrat avec l’entreprise turque Baykar participe lui aussi à un renouveau des investissements de la Roumanie en matière de Défense, une posture adoptée face aux inquiétudes que suscite la politique belliqueuse de la Russie en Ukraine et vis-a-vis de l’OTAN. Le Conseil Suprême de Défense National roumain (CSAT) a par ailleurs autorisé, le 11 avril 2023, le lancement de la procédure d'achat pour des avions de combat de 5ème génération F-35 Lightning II qui rejoindront ainsi les F-16 roumains.