La Roumanie veut acheter des F-35

Le début d'un long processus

Le 11 avril, le Conseil Suprême de Défense National roumain (CSAT) a autorisé le lancement de la procédure d'achat de l'avion de combat de 5ème génération F-35 Lightning II ( Reuters ). Avec la guerre en Ukraine, la Roumanie est actuellement dans une phase de réinvestissement de ses Forces armées, encore dépendante de nombreux matériels datant de l'époque soviétique. C'est par exemple le cas pour sa force aérienne, qui comprend encore environ 22 MiG-21 à bout de souffle et qui ont posé par le passé de nombreux problèmes. Cette force aérienne comprend aussi 17 F-16 Fighting Falcon. Ceux-ci ont été achetés seconde main auprès du Portugal en 2013 (9 F-16AM et 3 F-16BM) et en 2020 (5 F-16AM). Ils seront prochainement rejoints par 32 F-16AM/BM, achetés en 2022 auprès de la Norvège et dont la livraison est estimée à 2023 ou 2024.

Ces récents achats permettront le retrait définitif des MiG-21 mais représentent une phase temporaire, d'après le CSAT : la durée de vie estimée pour les F-16 est de 10 à 15 ans. La Roumanie doit donc déjà prévoir leur remplaçant. Le major général Teodor Incicaș, en charge de l'équivalent de la direction générale de l'armement roumaine, a notamment précisé :

"L'acquisition du F-16 est une étape intermédiaire jusqu'à la construction de l'avion de 5ème génération, c'est-à-dire le F-35." Il précise aussi que ce n'est que le début du processus d'acquisition :

La Force aérienne va devoir effectuer une analyse complète de ses installations afin de lancer des chantiers de modernisation

Il est également certain qu'en plus de ces chantiers, les bases aériennes roumaines devront également construire de nouvelles infrastructures

La procédure d'achat ne fait que commencer et demande du temps avant la signature du contrat d'achat

L'achat d'appareils neufs, et plus particulièrement de F-35, représente un investissement qu'il faudra étaler en plusieurs phases, d'où la volonté d'utiliser les F-16 en tant que gap filler.