Elbit Systems décroche 4 contrats avec la Roumanie

Le premier contrat, concerne des charges utiles électro-optique multispectrales SPECTRO XR d’Elbit Systems seront intégrées sur les hélicoptères IAR 330 du constructeur roumain IAR Brașov, utilisés par la marine roumaine (mais aussi son armée de l’air). Ce contrat est la continuité d’une précédente mise à niveau réussie des hélicoptères IAR par l'entreprise israélienne. Conçu pour réaliser des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance (ISR) d'acquisition de cibles, le SPECTRO XR viendra accroître les capacités de la marine roumaine. La Roumanie est en effet l’un des pays de l’OTAN du bord de la mer noir, et le plus proche d’entre eux par rapport à la Russie.

Deuxième contrat : suites de guerre électronique (EW)

Dans le cadre d'un second contrat, ce sont six hélicoptères Puma qui seront modernisés avec six autres en options. Elbit Systems se chargera de leur fournir une suite complète de guerre électronique (EW). Elle comprend un récepteur d'alerte radar (RWR), un système d'alerte laser (LWS), un système d'alerte de missile infrarouge (IR MWS) et un système de distribution de contre-mesures (CMDS). Les équipements seront envoyés à un fournisseur national pour leur intégration à bord de six aéronefs et le contrat sera exécuté sur une période de trois ans.