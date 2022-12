La Rega commande 12 Airbus H145 à cinq pales supplémentaires pour ses bases de montagne.

D'ici 2026, la Rega exploitera une flotte entièrement composée de 21 Airbus H145 à cinq pales.

La Garde aérienne suisse de sauvetage ou Rega commande une deuxième tranche de 12 hélicoptères Airbus H145 à cinq pales qui seront exploités depuis ses bases de montagne. Ils remplaceront la flotte actuelle d'hélicoptères Leonardo AW109SP. Cette nouvelle commande fait suite à un premier contrat portant sur neuf Airbus H145, annoncé en mars de cette année. D'ici 2026, la Rega exploitera une flotte entièrement composée de 21 Airbus H145 à cinq pales. " Pour exploiter efficacement les services de sauvetage aérien qui sauvent des vies en Suisse, nous comprenons que la capacité à fonctionner de manière optimale en altitude est primordiale ", déclare Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters. "Le H145 à cinq pales a atterri sur l'Aconcagua au Chili, une montagne de près de 7 000 mètres de haut - aucun autre hélicoptère bimoteur n'a jamais réalisé cet exploit. C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers que la Rega ait fait confiance au H145 à cinq pales et ait décidé d'en faire le seul type d'hélicoptère de sa flotte pour effectuer des missions aussi critiques."

Les H145 à cinq pales seront équipés d'un système de navigation de pointe

"En choisissant le H145 à cinq pales, nous nous assurons que la Rega pourra continuer à fournir à ses patients une assistance médicale fiable et professionnelle par voie aérienne au cours des 15 prochaines années", déclare Ernst Kohler, président de la Rega. Les H145 à cinq pales seront équipés d'un système de navigation de pointe, spécialement adapté aux besoins de l'opérateur, qui améliorera les capacités de mission et la sécurité des opérations. Le système utilisera les nouvelles capacités du système de gestion de vol GTN750 Xi de Garmin. Il intégrera et contrôlera un système multi-capteurs qui offre des capacités de navigation très précises et fiables.

Même en cas de perte du signal GPS, l'hélicoptère naviguera en toute sécurité grâce au système de navigation inertielle de Thales. Cette solution renforcera encore les performances de navigation dans des conditions IFR basses et permettra à l'hélicoptère d'être certifié comme procédure de navigation RNP-AR 0,1, qui est la procédure de navigation la plus précise dans l'environnement des hélicoptères. La configuration comprend également un nouveau treuil de Vincorion en cours de certification sur le H145 à cinq pales, ce qui garantit les normes de sécurité les plus élevées. La Rega exploite 14 stations HEMS en Suisse. L'année dernière, les équipages des hélicoptères ont effectué 14 330 missions, dont le transport de 471 patients COVID.

Augmentation de la charge utile de 150 kg.

La nouvelle version de l'hélicoptère bimoteur léger H145 d'Airbus, le plus vendu, ajoute un nouveau rotor à cinq pales innovant à l'appareil multi-missions, augmentant ainsi la charge utile de l'hélicoptère de 150 kg. La simplicité de la nouvelle conception du rotor principal sans palier facilite également les opérations de maintenance, améliorant encore la facilité d'entretien et la fiabilité de référence du H145, tout en améliorant le confort de vol pour les passagers et l'équipage. Au total, plus de 1 600 hélicoptères de la famille H145 sont en service, totalisant plus de sept millions d'heures de vol. Propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E, le H145 est équipé d'un système de régulation numérique à pleine autorité du moteur (FADEC) et de la suite avionique numérique Helionix. Cette dernière comprend un pilote automatique 4 axes haute performance, qui accroît la sécurité et réduit la charge de travail du pilote. Son empreinte acoustique particulièrement faible fait du H145 l'hélicoptère le plus silencieux de sa catégorie, tandis que ses émissions de CO2 sont les plus faibles parmi ses concurrents.