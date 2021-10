La RAF retire du service ses E-3D Sentry

So long Sentry

C'est par le biais d'une parade royale et d'un défilé aérien qui se sont tenus le 30 septembre 2021 à la base aérienne de Waddington que la Royal Air Force a officialisé le retrait du service de ses Boeing E-3D Sentry, en service depuis une trentaine d'années. "Le défilé d'aujourd'hui a permis de faire des adieux dignes de ce nom à un avion emblématique. [...]L'engagement et les résultats fournis à la défense britannique et à l'OTAN ont été exceptionnels et je sais que le 8e escadron se réjouit de passer au E-7 Wedgetail en temps voulu", a déclaré le Wing Commander (commandant d'escadre, équivalent à lieutenant-colonel) Williams, officier commandant le Squadron (escadron) 8.

Trente années de service au sein de la RAF...

L'événement a également marqué les 30 ans de service au sein de la RAF d'un appareil qui a été largement utilisé lors d'opérations et avec l'Otan. Ces opérations comprennent le premier déploiement dans le cadre de l'opération "Iraqi Freedom", au cours duquel les AWACS de la RAF ont accumulé plus d'heures de vol dans l'espace aérien irakien que tous les autres appareils de la RAF réunis. Les Sentry britanniques ont également participé à des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants dans les Caraïbes et, plus récemment, à l'opération "Shader" dans le cadre de la lutte contre Daesh et à l'opération "Fortis", au cours de laquelle ils ont apporté un soutien direct à la force de frappe britannique.

...avant d'être remplacés par l'E-7 Wedgetail

Avec le retrait du Sentry, le 8e escadron sera transféré à la base aérienne de Lossiemouth, où il utilisera le Boeing (737 AEW&C) E-7 Wedgetail, qui représente une avancée considérable en termes de capacités. "Le 8e escadron mettra le Wedgetail en service à Lossiemouth, tandis que Waddington bénéficiera d'un investissement de 94 millions de livres sterling pour soutenir l'arrivée des MQ-9B Protector [destinés à entrer en service au sein de la RAF en 2024]", a déclaré le Group Captain (colonel) Kilvington, commandant de la base aérienne de Waddington.