La RAF envoie ses Typhoon en Egypte à l'exercice

Des Typhoon de la RAF en Égypte...

Les Typhoon de la Royal Air Force actuellement déployés en Méditerranée orientale ont participé au premier exercice depuis 20 ans avec l'armée de l'air égyptienne en survolant ce pays d'Afrique. Ce sont les biréacteurs de la RAF actuellement déployés au sein du 903th Expeditionary Air Wing qui ont rejoint les F-16 de l'armée de l'air égyptienne lors de l'exercice Bright Star. La dernière visite de la RAF en Egypte remontait à 2001, dans le cadre de manoeuvres avec l'armée de l'air égyptienne. Aux Typhoon britanniques se sont joints des F-16 de l'armée de l'air grecque, des F-15 et des F-16 de l'US Air Force ainsi que des C-130 Hercules et des B-52.

...Venant d'Akrotiri

Les Typhoon de la RAF avaient décollé depuis la base aérienne de la RAF à Akrotiri, à Chypre. Les appareils ont été ravitaillés en vol par un Airbus Voyager - la version britannique de l'Airbus A330 MRTT- également de la RAF Akrotiri, qui a assuré le ravitaillement en vol.

Bright Star, des manoeuvres tous les deux ans

L'exercice Bright Star se déroule en Égypte tous les deux ans, en coopération avec l'US Air Force. Cette année, ces manoeuvres se sont déroulées dans le nord-ouest de l'Égypte dans le but de tester l'interopérabilité des forces britanniques et des partenaires. L'exercice a été organisé pour la première fois en 1980 pour négocier la paix entre l'Égypte et Israël. L'exercice le plus récent avant cette année a eu lieu en 2018, l'exercice 2020 ayant été annulé en raison de la pandémie liée au Covid-19.