La prochaine grande mission en rayons X devrait être lancée samedi

Mission XRISM prévue le 26 août 2023 pour étudier l'univers.

La mission XRISM, une collaboration entre la JAXA et la NASA avec une participation importante de l'ESA, est prête à être lancée le 26 août 2023. L'objectif est d'observer les objets et événements les plus énergétiques de l'univers. Ceci pour révéler l'évolution de l'univers et la structure de l'espace-temps. En remerciement de la fourniture d'équipement et d'un soutien scientifique, l'ESA aura droit à 8 % du temps d'observation disponible de XRISM.