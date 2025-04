La Première d'Air France s'envole vers New York

Comme Air France l'avait annoncé, New York est bien la première destination qui présente la nouvelle cabine La Première en exploitation commerciale. Le 8 avril, le vol AF004 a décollé de Paris CDG. Le premier Boeing 777-300ER équipé, baptisé Epernay, assurera tout l'été une desserte quotidienne vers la grosse Pomme, avec une configuration de 4 suites La Première, 60 sièges de classe business, 44 sièges de classe premium et 204 sièges de classe économie.

La liaison équipée de la Première sera assurée tous les jours sauf le mercredi avec : AF004 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 10h30, arrivée à New York-JFK à 12h40 le jour même ; AF001 : départ de New York-JFK à 16h30, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 5h55 le lendemain. Chaque mercredi le vol opérera l'horaire suivante : AF006 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h30, arrivée à New York-JFK à 15h45 le jour même ; AF005 : départ de New York-JFK à 18h30, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 8h00 le lendemain.

Bientôt Los Angeles, Singapour et Tokyo

Dans les prochaines semaines, Air France proposera une seconde fréquence quotidienne reliant Paris-Charles de Gaulle à New York-JFK opérée en Boeing 777-300ER doté de ces toutes nouvelles cabines de voyage. Progressivement déployée sur une sélection de Boeing 777-300ER, la nouvelle cabine La Première s’envolera ensuite vers Los Angeles, Singapour et Tokyo-Haneda au cours de la saison été 2025. Dès 2026, elle sera disponible sur l’ensemble des destinations La Première. À l’avenir, Air France prévoit de déployer ce nouveau produit sur un plus grand nombre d’appareils et vers davantage de destinations.

La nouvelle cabine La Première

La nouvelle suite La Première d’Air France s’étire sur cinq hublots et présente un concept unique. Entièrement modulable, elle se compose d’un fauteuil et d’une méridienne se transformant en véritable lit. Le fauteuil s’adapte à chaque moment du vol : décollage, atterrissage, repas ou position relaxante. Doté de mousses ergonomiques moelleuses, il s’ajuste à la morphologie de chacun pour un confort parfait. Face au siège, une méridienne permet de se reposer dans la position souhaitée. Et pour des nuits dans un confort absolu, cette méridienne se déploie simplement jusqu’à devenir un véritable lit de deux mètres de longueur. Les quatre suites disponibles à bord s’habillent chacune d’un épais rideau en maille permettant une isolation totale du sol au plafond, pour une ambiance feutrée.

Chaque passager dispose de deux écrans anti-reflets 4K de 32 pouces, permettant de profiter dans des conditions optimales de plus de 1 500 heures de divertissement depuis son fauteuil, sa méridienne ou son lit. Chacun bénéficie d’un casque à réduction de bruit et de la possibilité d’appairer son propre casque ou ses écouteurs aux écrans en Bluetooth. Des prises électriques 110V/220V, USB A et USB C, ainsi que des emplacements de recharge à induction et un support pour smartphone ou tablette sont également accessibles pour profiter pleinement de ses appareils personnels. La suite se contrôle intuitivement depuis une tablette tactile sans fil. D’une simple pression du doigt, il est possible de régler l’inclinaison de son fauteuil, de sa méridienne ou de son lit, ainsi que les différents éclairages et les stores des hublots. Il est également facile de naviguer à travers toutes les fonctionnalités des deux écrans disponibles.