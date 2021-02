La Pologne déploie son drone Kamikaze

Déploiement

Le chef d’état-major général des forces armées polonaises, le lieutenant-général Rajmund Andrzejczak, a approuvé le déploiement opérationnel du drone Warmate. Créé par l’entreprise polonaise WB Electronics, cette mise en service fait suite à un contrat de 1000 munitions signé en 2017, dont le montant n’est pas connu. Après une première livraison de cent unités le déploiement avait été suspendu suite à des probl

Une nouvelle munition rôdeuse

Le drone Warmate est un système d’armes qui pèsent moins de 7 kilos, pour une vitesse d’impact supérieure à 130 km/h, une autonomie de 70 minutes, et un rayon d'action de 15 kilomètres. Guidé par un opérateur au sol à l’aide d’un ordinateur portable durci, il dispose d’une capacité de vol autonome. Il peut recevoir en option une caméra infrarouge. Ce système peut être configuré avec des ogives explosives, à fragmentation ou thermobariques. Néanmoins, il ne disposerait pas de capacités de vols en essaims.

Renforcer la capacité terrestre

Destiné aux unités de première ligne, le Warmate peut traiter un grand nombre de cibles, du combattant embusqué aux véhicules blindés légers. WB Electronics a déjà exporté le Warmate vers au moins deux autres pays, l’un étant un membre non spécifié de l’OTAN, et l’autre un pays du Moyen-Orient qui serait probablement les EAU. Un de ces exemplaires a notamment été retrouvé en Libye l’année dernière. Le développement du Warmate coïncide avec la volonté polonaise de renforcer sa capacité terrestre. Ce programme unique en Europe de munitions suicides a été motivé par la menace potentielle d’un conflit avec la Russie, et l'infériorité numérique des forces polonaises.