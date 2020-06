La police japonaise reprend de l'Airbus Helicopters

30 Airbus Helicopters

Le Japon reste un client fidèle d'Airbus Helicopters. La police nationale japonaise vient de commander un H225 et quatre H135 dans le cadre de la modernisation et du renforcement d'une flotte qui compte déjà 20 hélicoptères : 12 H135, quatre H155 et six AS365. Des appareils exploités pour des missions aussi diverses que le maintien de l'ordre, le transport de personnels et de fret, le soutien dans les cas de catastrophe naturelle. Cette nouvelle commande s'ajoute à celle passée sur un H215 et deux H225. Avec des deux contrats, le parc d'Airbus Helicopters de la police japonaise comptera 30 unités.

122 H135 et Super Puma au Japon

Aujourd'hui, 94 H135 sont en service au Japon, exploités par des clients civils et gouvernementaux. Le nombre d'appareils de la famille Super Puma se monte à 28. Et pour être au plus près de ses clients, Airbus Helicopters a installé un centre de formation H135 à Kobe où se trouve également un atelier MRO désormais capable de traiter simultanément 40 hélicoptères de type Dauphin, H155, H160 et H175. A fin 2018, la flotte d'Airbus Helicopters au Japon dépassait les 440 unités. Airbus Helicopters détient 54 % du marché civil et parapublique.

Pousser le H160

La prochaine étape décisive sera d'accrocher les premiers contrats sur du H160. Possible néanmoins qu'il y ait des lettres d'intention que le constructeur se garde sous le coude dans le cadre d'une "communication bien gérée", pour reprendre une formule consacrée.